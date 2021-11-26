Üye Girişi
Son dakika haber: "Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?" söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı - Son Dakika

Son dakika haber: "Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?" söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı

26.11.2021 13:07
Son dakika haber: "Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?" söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalde, "Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen ve Çamran Azizoğlu'nun yönetimini üstlendiği söyleşide, "Kiralık", "Rağmen" ve "Hafsa" kısa filmlerinin yanı sıra TRT yapımı "Aile Olmak" belgesel serisinin yönetmeni Emre Karapınar ve "Katmandu'ya Yol Arkadaşı Aranıyor" kitabının yazarı Abdullah Kibritçi konuşmacı olarak yer aldı.

"Biz coğrafyanın perdelenen hakikatini anlatmaya çalışıyoruz"

Emre Karapınar, söyleşide, belgesel türündeki yapımların manipülatif bir yanı olduğunu belirterek, belgesel türündeki yapımların hakikati göstermediğini söyledi.

Bu tarz yapımlarda her şeyin kurmaca olduğuna işaret eden Karapınar, "Kurmaca filmde senaryoyu biz yazıyoruz, istediğimiz gibi kalem oynatıyoruz, her şeyini değiştirebiliyor, dönüştürebiliyoruz. Belgesel eşittir nedir? Kimin gerçeği? Belgesellerin, anlatanların acaba bize dayattığı gerçekler olabilir mi? Aslında hepsi kurmaca. Bizim için zor olan kısım ne? Biz aldatamayız. Bu iş iki şeye hizmet eder, ya hayra ya şerre. ya iyilik için çalışırsın ya da kötülük için." dedi.

Karapınar, 'Aile Olmak' yapımının Batılı bir gözle çekilen belgesellerden farkına dair şunları kaydetti:

"Coğrafyanın hakikatini perdelediğinizde sömürürsünüz. Afrika'ya, Asya'ya, dünyaya dair bu belgeseller bize şunu sorgulatıyor mu? Mesela 14-15 Afrika ülkesinin parası neden Paris'te basılıyor? Belgeseli gerçek olarak kabul ettiğimiz için baştan teslim oluyoruz. Kadrajın arkası nasıl acaba? O yüzden bizim belgeselimiz Zanzibar'da o pahalı lüks otellerin, turkuaz suların bittiği, bize hiçbir zaman gösterilmeyen yerde başlıyor. Perdelenen hakikat diyorum ya, işte biz coğrafyanın perdelenen hakikatini anlatmaya çalışıyoruz. Hakikat perdelenmeli ki sistem devam etsin, sömürge devam etsin. Belgeselde tamamen teslimsin. Çünkü gerçek olduğuna inanıyorsun. O yüzden belgesel diye bir şey yok, her şey kurmaca."

"Coğrafyaya giderken bütün sıfatlarımızdan sıyrılıp gidiyoruz"

Müslümanlar için belgesel çekmenin oldukça zor olduğuna dikkati çeken Karapınar, "Çünkü biz (izleyicileri) aldatamayız. Bir sözümüz var ve o sözü hakikat çerçevesinde, hayatını anlattığımız karakterin hakikati çerçevesinde anlatmaya çalışıyoruz. Bu inanılmaz zor bir şey. Kalemi isteğiniz gibi oynatamıyorsunuz. Adamın gerçekliğinin dışına çıkamıyorsunuz. Filmde öyle değil, özgürsün. Düşünceni, her türlü hikayeyi istediğin gibi dönüştürebilirsin. Biz coğrafyaya giderken bütün sıfatlarımızdan sıyrılıp gidiyoruz. Çünkü bizim coğrafyayla ilgili bir meselemiz, kendimizle ilgili bir derdimiz var. O dertle hemhal olabilmek için yazar, yönetmen gibi sıfatlardan sıyrılmanız gerekiyor. Artist olarak giderseniz artist olarak dönersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Karapınar, çektikleri hikayelerde kendilerini sorumlu olarak hissettiklerini bu yüzden de işe sadece teknik olarak bakmadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafyaya gittiğimizde şahit olmaya gidiyoruz. Kameranın imkanıyla şahit oluyoruz. Dolayısıyla sizi de şahit kılmaya çalışıyoruz. Abdullah bunu çok daha iyi anlatıyor, kaleminden hissediyorsunuz. Kitabında okuduğunuzda gitmiş görmüş gibi olduk diyorsunuz. İzlerken de aynı şekilde. Bu ancak ve ancak çekilmiş bir iş değil şahit olunmuş bir iş olabilir. Bu kadar şahitlik insanı sorumlu kılıyor, uyuyamıyorsunuz. Uykularınız kaçıyor, omuzlarınızda korkunç bir yük oluşturuyor, saçlarınız ağarıyor. Malzeme gözüyle değil, sorumlulukla baktığınız için uyuyamıyorsunuz. Kalkış noktası dert olduğunda yapacak iş çok. O yüzden iş olarak bakmıyoruz. 'Aile Olmak' da, Abdullah'ın kitabı da bir proje olarak çıkmadı. O kendini doğurdu, içerden geliyor."

"Gerçekle başka bir gerçeği veya hakikati gizleyebiliyor anlatıcılar"

Aile Olmak belgeselinin metin yazarı Abdullah Kibritçi ise gerçek ve hakikatin bambaşka şeyler olduğunun altını çizerek, "Gerçeğin zihnimizdeki haline hakikat diyoruz. Zihnimize ulaşana kadar o gerçek neye dönüşüyor, nasıl bir yoldan geçiyor? Bazen öyle oluyor ki bir gerçekle başka bir gerçeği veya hakikati gizleyebiliyor anlatıcılar." dedi.

Konuşmasında Afganistanlı bir kızın kitap yazıp, daha sonra bunun belgeselini çektiğinden bahseden Kibritçi, şunları anlattı:

"Kitap da belgesel de Afganistan'da erkek çocuğu olmayan ailelerin ev işlerini yürütmek için kız çocuklarının saçlarını kesip, küçük yaştan itibaren sokağa çıkabildiği, annesiyle birlikte seyahat edebildiği, ev işlerini gördüğü durum hakkında. Böyle bir hikaye var. Yani şu kadınlar tek başına yanlarında bir erkek yoksa sokağa çıkamazlar. Evde erkek yoksa ne olacak? Kız çocuğu erkek rolüne bürünür, belli bir yaşa geldikten sonra kız olarak eski hayatına devam eder. Ama bütün bunlar olurken o çok büyük bir travma yaşar. Bu travmayı bizler nasıl görmezden gelebiliriz? Bu hikaye aslında çok da güzel, belgesel olarak çekilmeye değer bir hikaye. Peki bu gerçek mi? İşte burası tartışılır.

Gerçek ama ne kadar? Mesela neye tekabül ediyor, yüzde kaçlık bir gerçek bu ve tam olarak ne zamanın gerçekliği? Bundan 93 yıl önce ya da 67 yıl önce toplumun bir kesiminin yüzde 2'sinin ya da yüzde 0.6'sının gerçeğini alıp, bunu büyük podyumlarda, sahnelerde göstereceğiniz devasa bir hikayeye dönüştürdüğünüz zaman, Afganistan'da her dört-beş evden birisinden sakat kalan, ölen yüz binlerce insanın hikayesini gizliyor olabilir misiniz acaba? Oradaki özgürlükleri, oradaki hayatın zorluklarını, ailenin kadına yaptığı baskıyı, tırnak içinde anlatırken başka bir hikayeyi başka bir hakikati gizliyor olabilir misiniz acaba? Bu soruları sormak gerekiyor ki öyle arayıp bulamayacağınız, dokunup temas edemeyeceğiniz bir hikaye bu. Afganistan'a gidip böyle bir şeyi bulamazsınız. Ama bunun hikayesini, buna benzer hikayeleri biz daha çok dinleyeceğiz. Bunun filmi de yapılacak. Büyük sahnelerde gösterilecek, milyonlarca kişiye ulaşacak. 'Afganistan böyle bir yerdir arkadaşlar' diyeceğiz. Milyonlarca yetim var, bir sürü çocuğunu kaybetmiş insanlar var. Gerçeğin hakikati nasıl manipüle ettiğini gördünüz mü?"

Kibritçi, etkilendiği ve sevdiği belgesellerde bazen olay örgüsü ve hikayenin olmadığını dile getirerek, "Kamçatka'da bunu yaşadık mesela. Bir adamla muhabbet ediyoruz. Etkilendik onun duruşundan, bakışından. Adam bir çoban. Kamçatka'ya, Sibirya'nın sonuna Kırgızistan'dan kalkmış gelmiş bir Özbek. O adamla uzun süre sohbet ettik. Soruyoruz cevaplıyor, öyle bir an oldu ki ölmüş eşinden bahsederken o yaşlı adamın gözleri doldu. Hissetmiş olduğumuz şey, o belgeseli ortaya çıkartmak, onun muhrici olabilmek, bir sorumluluk verdi bize o anda. Her şey o an olup bitti. Aslında orada baktığınız zaman çok ilginç bir hikaye yoktu. Hatta üzerine çalışabileceğiniz bir olay örgüsü de yoktu. Onları, hareketleri ve eylemleri birbirine bağlayacağımız ama bizi çok hislendiren bir an vardı ve o anın belgeseli, hikayesi anlatılmak üzere tarafımızdan çalışılmaya başlandı. Bazen de böyle oluyor. Belgeselde de benim hissettiğim şey, iyi belgesel dediğim herhangi bir şeyde hissettiğim şey, oradan çıkartılmış olan hissiyatın aktarılabilmesi." şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı? söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı
Son dakika haber: Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı? söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı
Son dakika haber: Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı? söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı

Film Festivali, Belgesel, Sinema, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 'Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?' söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mitra'dan Setenay'a: Melisa Aslı Pamuk yepyeni bir role hazırlanıyor 14:45 Mitra'dan Setenay'a: Melisa Aslı Pamuk yepyeni bir role hazırlanıyor Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Dizi oyuncularına saldırı davası! Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu 12:22 Dizi oyuncularına saldırı davası! Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
14:36 Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro
14:34 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş
14:31 Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek
14:20 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti
14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı!
14:10 Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü
14:03 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
13:59 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun         
14:47
Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro         
14:37
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek         
14:31
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi         
12:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 14:51:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: "Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?" söyleşisinde belgesellerin gerçekliği ele alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement