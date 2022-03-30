Belgrad ormanında korkutan yangın - Son Dakika
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Belgrad ormanında korkutan yangın

30.03.2022 15:10

Belgrad ormanında korkutan yangınİSTANBUL Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belgrad ormanında korkutan yangın

İSTANBUL Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesinde Belgrad Ormanının bir bölümünde yangın çıktı. Ormandan alev ve duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürülürdü.

Belgrad Ormanının bir bölümünde olan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın dron ile havadan görüntülendi. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Belgrad ormanında korkutan yangın
Belgrad ormanında korkutan yangın
Belgrad ormanında korkutan yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belgrad ormanında korkutan yangın - Son Dakika


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