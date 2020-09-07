Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'nin Brüksel'de AB yetkilileriyle devam ettirdiği Belgrad- Priştine Diyalog Sürecinde bazı konularda "tam ilerleme" kaydettikleri bildirildi.

AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Sırp ve Kosovalı liderlerle AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılımıyla yaptıkları görüşmelerden sonra yazılı açıklama yaptı.

Belgrad-Priştine Diyalog Sürecinde üst düzey görüşmelerin ikinci yüz yüze toplantısını bugün yaptıklarını hatırlatan Lajcak, "Bugünkü toplantılarda ekonomik iş birliği ile kayıp ve yerlerinden edilmiş kişilerin durumunu ele aldık. Bu başlıklar son üst düzey toplantıda açılmıştı. Görüşmelerde tam ilerleme kaydettiğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Lajcak, bugünkü görüşmelerde yasal olarak bağlayıcılığı olacak kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak ilk kez azınlık olmayan topluluklar için düzenlemeler ve karşılıklı mali talepler ile mülkler konularını da ele aldıklarını açıkladı.

"Bir sonraki toplantımız bu konularda yapılacak." açıklamasını yapan Lajcak, karmaşık durumlara rağmen her iki tarafın da ilerleme iradesi gösterdiğini bildirdi.

Lajcak, görüşmelerin gelecek hafta uzmanlar düzeyinde devam edeceğini, bu ay içinde liderlerin tekrar bir araya geleceğini belirtti.

Sırbistan-Kosova meselesi ve diyalog süreci

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasına rağmen Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, son olarak Kasım 2018'de kesintiye uğramış, temmuz ayında ise Brüksel'de yapılan toplantı ile yeniden başlatılmıştı.

ABD de sürece dahil olmuş, geçen hafta Vucic ve Hoti, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende "iki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzalamıştı.

İki lider, bugün Brüksel'de yapılan görüşmelerden önce ortak bildiriyle AB entegrasyonuna bağlılıklarını ifade etmişti.