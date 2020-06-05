Son dakika haber | Benfica otobüsüne taşlı saldırıda futbolcular yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Portekiz Premier Ligi'nin 25'inci haftasında Benfica sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldı.

Portekiz Premier Ligi 'nin 25'inci haftasında Benfica sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldı. Benficalı taraftarlar, iç sahada alınan beraberliğin ardından önünü kestikleri takım otobüsüne taşlı saldırıda bulundular. Portekiz Premier Ligi'nin 25'inci haftasında lider Benfica sahasında Tondela'yı konuk etti. 3 aylık aranın ardından Portekiz'de futbol müsabakaları başlarken, karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Ligde oynadığı son 2 maçından beraberlikle ayrılan Benfica, iç sahada Tondela ile de berabere kalınca, taraftarlar takım otobüsünü taşladı. Yaşanan olayın ardından otobüsün camları kırılırken, devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Julian Weigl hastane kaldırıldı. Alman futbolcunun yaşanan saldırının ardından şoka girdiği ifade edildi. Daha önce Yaşanan olayın ardından otobüsün camları kırılırken, devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Julian Weigl hastane kaldırıldı. Alman futbolcunun yaşanan saldırının ardından şoka girdiği ifade edildi. Daha önce Borussia Dortmund forması giyerken, Monaco ile oynanan karşılaşma öncesinde Alman ekibinin otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyı da yaşayan Weigl'in, Benficalı taraftarların otobüse saldırması sonrasında bir süre şok yaşadığı belirtildi. Öte yandan takımın diğer yıldız adaylarından Andrija Zivkovic'in de saldırı sonrasında hafif yaralandığı gelen haberler arasında. - Portekiz - Portekiz

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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