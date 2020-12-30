Benin'de cumhurbaşkanı seçiminin 11 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.
Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçimin ilk turunun 11 Nisan 2021'de düzenleneceği, ilk turdan hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi halinde ikinci turun 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.
Mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon, 2016'da ilk seçildiğinde sadece bir dönem ülke yönetiminde kalacağını söylese de ikinci dönem adaylığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Benin'de cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da yapılacak - Son Dakika