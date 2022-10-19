Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti... Panikleyen motokurye yere böyle savruldu - Son Dakika
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Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti... Panikleyen motokurye yere böyle savruldu

19.10.2022 10:05

Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti.

Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti... Panikleyen motokurye yere böyle savruldu

İSTANBUL - Sarıyer'de benzinlikten çıkan cipi son anda fark eden kurye, panikle frene basınca yere savruldu. Kurye yaralanırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DHB 554 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Bayram Yıldırım, benzinlikten çıkan cipi son anda fark edince kaza oldu. Bir anda yere düşen kurye, yaralandı. Motosikletinden düşen sürücünün yardımına cip şoförü ve çevredekiler koştu. Yaralı kurye, Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti... Panikleyen motokurye yere böyle savruldu - Son Dakika

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