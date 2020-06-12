Son dakika haber: Bergama'daki tarihi binalar restorasyonla yeniden ayağa kalkıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Bergama'daki tarihi binalar restorasyonla yeniden ayağa kalkıyor

Son dakika kültür sanat haberi: Bergama'daki tarihi binalar restorasyonla yeniden ayağa kalkıyor Tarihi binalar, restoran ve parşömen müzesi olarak hizmet verecek 19'uncu yüzyıl sonlarında inşa edilen, uzun yıllar tabakhane ve çırçır olarak İzmir'in Bergama ilçesinde kullanılan ve Topçu Kışlası olarak da adlandırılan...

Bergama'daki tarihi binalar restorasyonla yeniden ayağa kalkıyor

Tarihi binalar, restoran ve parşömen müzesi olarak hizmet verecek

İZMİR - 19'uncu yüzyıl sonlarında inşa edilen, uzun yıllar tabakhane ve çırçır olarak İzmir'in Bergama ilçesinde kullanılan ve Topçu Kışlası olarak da adlandırılan bölgedeki tarihi binaların restorasyonu başladı. Bergama Belediyesinin önem verdiği iki bina, restoran ve parşömen müzesi olarak hizmet verecek.

Bergama ilçesinde, Topçu Kışlası olarak da adlandırılan ve atıl vaziyette kalan bölgedeki tarihi iki bina, projeyle yeniden canlandırılıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan binalar, Tarihi Üç Kemer Köprüsünün yanı başında, tarihi Selinos Deresi yamacında Bazalika'nın hemen yanı başında yer alıyor. Restorasyonun başladığı projeyle ilgisizlikten kurtulacak iki binada çalışmaların ise yaklaşık 1 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Tarihi binalar restoran ve parşömen müzesi olarak hizmet verecek

Projeyle ilgili bilgi veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu iki binamız restorasyonun ardından restoran ve parşömen müzesi, kafe olarak bölgenin cazibe merkezi olması yolunda lokomotif görevi üstlenecek" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın turizme hazırlanması ve restorasyon çalışmalarının daha hızlı sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mız sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile bir dünya markası; ancak yıllardır turizm sektörü için ilçemizde yeterli hazırlık yapılmamış durumda. Turist geldiği zaman konaklama yapacağı, kaliteli ve hoş vakit geçirebileceği mekanları arar. Ne yazık ki turizm merkezi dediğimiz ilçemizde bu yön hep eksik kalmış. Biz bu eksikliğin Selinos Antik Kanal Projesi ile giderileceğine inanıyoruz; yani bir bakıma evimizi turizme hazır hale getiriyoruz" diye aktardı.

Başkan Hakan Koştu, "Restoran için düşündüğümüz yer 400 metrekare açık, 350 metrekare kapalı alana sahip olacak. Parşömen Müzesi ve kafe için düşündüğümüz yer ise 750 metrekare kapalı alana sahip olacak. Parşömen müzemiz içerisinde bir atölyemizde bulunacak. Gelen turistler için Kapadokya'da çömlek yapımı gibi, uygulamalı parşömen yaptırmayı da düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Bergama'daki tarihi binalar restorasyonla yeniden ayağa kalkıyor

Hakan Koştu, Bergama, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Bergama'daki tarihi binalar restorasyonla yeniden ayağa kalkıyor - Son Dakika

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