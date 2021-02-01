Son dakika haber | Berna Gözbaşı: "Kayserispor için en iyisini yapmaya çalıştık" - Son Dakika

Son dakika haber | Berna Gözbaşı: "Kayserispor için en iyisini yapmaya çalıştık"

01.02.2021 18:42
Son dakika haber | Berna Gözbaşı:

Son dakika gündem haberine göre Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in ikinci yarısında başarı çıtasını yükselterek hedefine ulaşmak isteyen Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, ara transfer süreci ile ilgili açıklama yaptı. İHA muhabirine konuşan Başkan Berna Gözbaşı, başarılı bir transfer süreci geçirdiklerini ifade etti.

Kayserispor'un kadrosunda noksanlık olarak görülen bölgelere şartlar paralelinde en iyisini almaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, "Ligin ikinci yarısı öncesinde teknik direktörümüz Dan Petrescu ile çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Kayserispor'a katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya özen gösterdik. 2 stoper, 1 sağ bek, 2 orta saha ve 2 forvet transferi gerçekleştirdik. Laf olsun diye değil, takıma direkt katkı sağlasın düşüncesi ile oyuncular aldık. İstediğimiz oyuncuları aldık. Bir takım olumsuzluklar da yaşandı. Neticede elimizden geleni yaptık" dedi.

Ligin ikinci yarısında başarı çıtasının yükseleceğine inandığını da söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, "Ligin ilk yarısında zaman zaman şanssız müsabakalar oynadık. Bazı maçlarda da hakem hatalarına yenik düştük. 21 hafta sonrasında 19 puanda kaldık. Daha yukarılarda olmamız gerekirken haketmediğimiz bir sıralamada ilk yarıyı bitirdik. Sonrasında sıkı bir transfer çalışmasına girdik. Ligin ikinci yarısına da galibiyetle başladık. Bundan sonraki maçlarda daha başarılı bir Kayserispor göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten kaliteli futbolcular aldık. Kalitemizi yükselttik. Bundan sonra oyuncularım saha içerisinde canla başla mücadele edip bu takımı layık olduğu noktaya taşıyacaktır. Bundan sonrası teknik heyet ve futbolcuların. Canla başla puan için savaşma zamanıdır" açıklaması yaptı.

Hes Kablo Kayserispor ara transfer döneminde kadrosuna stoper Uğur Demirok, stoper Nehuen Paz, sağ bek Ramazan Civelek, orta saha Melih Okutan, Karlo Muhar, forvet Anton Maglica ve Kevin Luckassen'i kattı. Sarı Kırmızılı takımdan Yaw Ackah kiralık olarak Erzurumspor'a verildi.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, İhlas Haber Ajansı, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Berna Gözbaşı: 'Kayserispor için en iyisini yapmaya çalıştık' - Son Dakika


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