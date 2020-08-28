Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,48 263 249 14 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,15 55 48 7 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,38 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,71 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,52 117 115 2 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,20 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,91 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)