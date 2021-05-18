Son dakika haber... Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar - Son Dakika

Son dakika haber... Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar

18.05.2021 21:38

Son dakika haberi: Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar Ekipler yaralı at için seferber oldu Kepçe ile taşınan at nakil aracına ulaştırıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp arazide yaralı bir yaban atı (Yılkı atı) olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 5 kilometre yürüdükten sonra,...

Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar

Ekipler yaralı at için seferber oldu

Kepçe ile taşınan at nakil aracına ulaştırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp arazide yaralı bir yaban atı (Yılkı atı) olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 5 kilometre yürüdükten sonra, 7 saatlik kurtarma operasyonu ile yaralı atı Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne ulaştırdı. Sol bacağının kırık olduğu tespit edilen at tedavi altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde filmleri aratmayacak bir kurtarma operasyonu yapıldı. Doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar sabah erken saatlerde sarp bir bölgede yaralı bir at olduğunu fark etti. Hemen ilgili birimleri arayan doğaseverlerin yardımına Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Marmaris Belediye ekipleri yetişti. Bölgeye sevk edilen arama ve kurtarma ekipleri, yaklaşık 7 saat süren kurtarma operasyonu sonucunda yaralı yaban atını, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine ulaştırdı.

"Ekipler 5 kilometre yürüdü"

Marmaris Armutalan Camiavlu mevkiinin üst tarafında bulunan Karadağ bölgesinde sürü halinde gezen yılkı atlarından bir tanesinin sol bacağının kırık olduğunu ve yattığını gören doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar yaralı atı, karnının aç olduğunu düşünerek yanlarındaki yiyeceklerden verdi. Telefonla ulaştıkları Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'a durumu bildirdi. Marmaris Kaymakamlığı'nın koordinesinde harekete geçen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi ekipleri yaralı atın bulunduğu bölgeye hareket etti. Araba ile bir noktaya kadar gelen ekipler yaklaşık 5 kilometre yolu yaya halde yürüyerek Yılkı atının bulunduğu bölgeye ulaştı.

"Yaralı at kepçe ile taşındı"

Marmaris Kaymakam Aksoy'un talimatı ile bölgeyi ve yaralı atın kontrolünü sağlayan Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri Marmaris Belediyesi ile irtibata geçerek kepçe ve veteriner desteğinde bulundu. Yaya olarak bile çıkılması çok zor olan yolda kepçe operatörü, yoldaki taşları temizleyerek ata ulaşmayı başardı. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Bora Deveci yaralı atın ilk müdahalesini yaparak sakinleştirici iğne vurdu. Bölgeye gelen kepçeye yüklenen yaralı yaban atı, Marmaris Belediyesi nakil aracına ulaştırıldı. Yaralı at tedavisi için nakil aracı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.

"Doğaseverler atın hayatını kurtardı"

Atı ilk gören ve yardım çağıran doğasever vatandaşlardan, Okan Artun ve İsmail Diricanlı operasyonun başından itibaren takipçisi oldu. Doğaseverlerden Okan Artun "Biz sabah beşte de geldik, yanımızda su ve elma getirmiştik. Neler yapacağımızı düşünürken sağ olsun ekipler yardıma koştu" dedi.

Doğasever vatandaşlardan İsmail Diricanlı, yaralı atın kurtarıldığı için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ailem ile yürüyüşe gelmiştik. Kızım burada atı görünce çok ağladı, kurtarıldığı için çok mutluyuz. Kaymakamımız, illi Parklar Müdürlüğü ve belediye ekipleri işbirliği halinde çok zor ama zor bir operasyonla kurtardılar. Bundan sonraki beklentimiz sağlığına kavuşması ve ormanına tekrar dönmesi " açıklamasında bulundu.

Sol bacağı kırık olan atın ilk müdahalesini yapan veteriner hekim Bora Deveci "İlk müdahalemizi yaptık şimdi aracımız ile Muğla'ya naklediyoruz, umarım kısa zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

"Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz"

7 saatlik kurtarma operasyonunu başarı ile koordine eden Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mesut Gümüş hayvanların Allah'ın sessiz kulları olduğunu ifade ederek, "Yaralı atımızı sağlığı daha da bozulmadan tedaviye gönderiyoruz. Belediye ekiplerine de teşekkür ederiz. Sağ olsun vatandaşlarımız tarafından Milli Park sınırlarımız içerisinde yaralı at ihbarında bulundular. Kaymakamımızın da desteği ile Marmaris Belediyesi ekipleri ile işbirliği yaparak ortak bir çalışma yaptık. Atı bulunduğu yerden aldık Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine teslim edilmek üzere naklini sağladık. İnşallah sağlıklı bir şekilde doğaya dönmesini temenni ediyoruz. Vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Son dakika haber... Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar
Son dakika haber... Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar
Son dakika haber... Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar
Son dakika haber... Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar

Marmaris, Hisarcık, Muğla, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Beş kilometre yürüdüler, film gibi operasyon ile kurtardılar - Son Dakika


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