Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076799 -0,54 Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076799 -0,54
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042327 -0,52
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076771 -0,52
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068380 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063264 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018097 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059162 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025975 -0,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021278 -0,45
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092025 -0,43
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,123530 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018177 -1,05
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019366 -1,04
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021038 -1,02
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019783 -1,00
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018638 -0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043286 -0,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030429 -0,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020230 -0,67
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029139 -0,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025312 -0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
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