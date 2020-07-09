Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076799 -0,54 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042327 -0,52 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076771 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068380 -0,51 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063264 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018097 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059162 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025975 -0,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021278 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092025 -0,43 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,123530 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018177 -1,05 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019366 -1,04 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021038 -1,02 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019783 -1,00 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018638 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043286 -0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030429 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020230 -0,67 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029139 -0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025312 -0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)