Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,052910
|-0,27
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040867
|-0,16
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010651
|-0,11
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032964
|-0,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047340
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,029792
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014156
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,108306
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,155198
|-0,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,086322
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026305
|-0,42
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013083
|-0,34
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025437
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029266
|-0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,028244
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049813
|-2,75
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030483
|-2,68
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051745
|-2,60
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049676
|-2,58
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048827
|-2,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068782
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064662
|-0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026164
|-0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023595
|-0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067808
|-0,03