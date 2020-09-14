Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045233 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,094042 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,100879 -0,15 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066328 -0,14 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092065 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016108 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043370 -0,53 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056667 -0,05 ZEM Hisse Senedi EYF 0,020848 0,00 VEM Hisse Senedi EYF 0,078619 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030553 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160484 -1,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089232 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112335 -1,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098355 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027341 -0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025306 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015331 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048786 -0,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030283 -0,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048657 -0,29 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053585 -0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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