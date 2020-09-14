Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,045233
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,094042
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,100879
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,066328
|-0,14
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,092065
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016108
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043370
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056667
|-0,05
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,020848
|0,00
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,078619
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030553
|-1,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,160484
|-1,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089232
|-1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112335
|-1,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,098355
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027341
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025306
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015331
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048786
|-0,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030283
|-0,29
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048657
|-0,29
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053585
|-0,29
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi