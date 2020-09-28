Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085497
|-0,77
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070905
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054910
|-0,71
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049038
|-0,68
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088527
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016312
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042045
|-1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036204
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018691
|-1,34
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030454
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,096710
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112173
|-0,67
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,043039
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027745
|-1,20
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025702
|-0,17
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028817
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025299
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013113
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014962
|-0,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029556
|-0,97
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047493
|-0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049123
|-0,96
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,052313
|-0,96
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi