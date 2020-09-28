Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085497 -0,77 Garanti Em. Hay. Değ.

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085497 -0,77
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070905 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054910 -0,71
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049038 -0,68
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088527 -0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016312 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042045 -1,00
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036204 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018691 -1,34
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030454 -1,02
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096710 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112173 -0,67
VEM Birinci Değişken EYF 0,043039 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027745 -1,20
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025702 -0,17
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028817 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025299 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013113 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014962 -0,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029556 -0,97
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047493 -0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049123 -0,96
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052313 -0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

En Fazla Kaybettiren Fonlar, BES FONLARI, Allianz, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş
Havanın kararmasıyla ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı Havanın kararmasıyla ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı         
21:37
Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı         
20:50
Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız         
20:28
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı         
19:19
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak         
10:35
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 22:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei