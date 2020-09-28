Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085497 -0,77 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070905 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054910 -0,71 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049038 -0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088527 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016312 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042045 -1,00 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036204 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018691 -1,34 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030454 -1,02 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096710 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112173 -0,67 VEM Birinci Değişken EYF 0,043039 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027745 -1,20 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025702 -0,17 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028817 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025299 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013113 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014962 -0,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029556 -0,97 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047493 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049123 -0,96 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052313 -0,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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