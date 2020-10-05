Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,57 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043235 -0,61 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046078 -0,57 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015371 -0,57 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053948 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048829 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050486 -0,56 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030377 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051937 -0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047856 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048940 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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