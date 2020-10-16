Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096523 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094278 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088306 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133277 -0,35 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071454 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016945 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019183 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045237 -2,13 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039159 -1,67 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025681 -1,08 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021085 -0,95 HEM Hisse Senedi EYF 0,021579 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019951 -1,69 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,103157 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,173300 -1,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,096372 -1,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121706 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031536 -0,43 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021896 -0,42 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029116 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029342 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049609 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053062 -0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016476 -0,45 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047009 -0,43 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015667 -0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031031 -0,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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