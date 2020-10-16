Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,096523
|-0,41
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094278
|-0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088306
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133277
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071454
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016945
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019183
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,045237
|-2,13
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,039159
|-1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025681
|-1,08
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021085
|-0,95
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,021579
|-0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019951
|-1,69
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,103157
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,173300
|-1,38
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,096372
|-1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,121706
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031536
|-0,43
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021896
|-0,42
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029116
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029342
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049609
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053062
|-0,57
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016476
|-0,45
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047009
|-0,43
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015667
|-0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031031
|-0,37
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi