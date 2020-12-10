En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049060 -0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016056 -0,42 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050680 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050058 -0,40 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015264 -0,39 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047625 -0,36 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054013 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048687 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052138 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019662 -0,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum

Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi

Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı

Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı

Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada

Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti