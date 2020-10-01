Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071570 0,39 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020171 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079493 0,35 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077108 0,31 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033891 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018671 0,89 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016626 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037007 2,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040169 2,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070131 2,12 ZEM Hisse Senedi EYF 0,021778 2,11 HEM Hisse Senedi EYF 0,021022 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023513 1,44 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070086 1,31 VEM Dinamik Değişken EYF 0,064645 1,30 HEM Dinamik Değişken EYF 0,022126 1,24 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013760 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034029 1,18 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021282 1,15 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030649 1,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048408 1,09 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033425 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,023904 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070439 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022633 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064923 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068722 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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