BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075723
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031143
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010721
|-0,02
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047920
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021206
|-0,04
- Kaynak: AA
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