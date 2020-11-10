Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041785
|0,85
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010851
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068667
|0,83
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020195
|0,81
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071996
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019812
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026987
|4,16
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022128
|3,82
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,084546
|3,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084337
|3,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,146821
|3,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,024829
|4,62
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,067019
|2,83
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,022902
|2,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,073932
|2,47
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,024478
|2,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055214
|3,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038646
|3,31
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022485
|3,04
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032340
|3,03
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,034690
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069586
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071205
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073648
|0,06
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024167
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065678
|0,06
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi