Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

16.03.2021 15:39
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0745320,08AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0745320,08
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0246880,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0269400,03
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260330,02
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0493700,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0101710,04
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101370,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0711311,25
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0455341,15
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0361110,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0581630,51
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0598710,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF0,0118710,25
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0318200,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0230980,20
VEM Katılım Katkı EYF0,0263750,20
HEM Katılım Katkı EYF0,0269700,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0707370,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0500540,47
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0296320,38
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0419750,35
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0291580,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0448990,37
VEM Altın Katılım EYF0,0466390,37
ZEM Altın Katılım EYF0,0448380,36
HEM Altın Katılım EYF0,0277040,35
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0438090,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0731790,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0742220,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0240860,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0723510,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0775230,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Anadolu Hayat, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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