En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056715 1,93 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039119 0,76 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,116212 0,59 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,060613 0,52 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,056367 0,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052412 0,48 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,061355 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054196 0,48 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017538 0,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032574 0,48 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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