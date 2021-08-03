Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018790 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052912 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019114 1,29 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067995 1,22 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020992 1,17 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019929 1,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019505 1,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,117760 1,11 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020290 1,09 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020615 1,02 ??????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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