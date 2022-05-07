Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü

07.05.2022 16:11

Son dakika habere göre Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü Tartıştığı kocasını kalbinden bıçakladı Aydın'ın Efeler ilçesinde beş yıl önce bıçakla sevgilisini, dün gece de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren E. B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü

Tartıştığı kocasını kalbinden bıçakladı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde beş yıl önce bıçakla sevgilisini, dün gece de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren E. B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Cuma Mahallesi 209 sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

"Acımadan kalbinden bıçaklamış"

İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocasını bıçakla öldüren E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi.

"Beş yıl önce de sevgilisini bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı"

Dün gece kocası Doğukan Bağ'ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren E.B.'nin beş yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan'ı iş yerinde sırtından bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. E.B.'nin üç yıl ceza evinde kaldıktan sonra iki yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

"Sevgilisini sırtından bıçaklamış"

Olay, 16 Nisan 2017 tarihinde Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2023 Sokak'ta faaliyet gösteren bir içkili mekanda gerçekleşmişti. Edinilen bilgiye göre, bar sahibi Tolga Arslan ile iş yerinde çalıştırdığı ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mekanda bulunan bıçağı eline alan E.B., patronunu sırtından ve kolundan yaraladı. Ambulansla ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tolga Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü
Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü
Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü
Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü

YORUMLAR
500
Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tolga Arslan, Doğukan, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement