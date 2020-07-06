Son dakika haber! Beşgöz Gölü sazlıklardan temizleniyor - Son Dakika

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Beşgöz Gölü kıyılarında istenmeyen bitki, ot ve saz gibi habitatın kesimine yönelik çalışma başlatıldı.

Millet bahçesine dönüştürülecek gölün kıyı şeridinde, nilüfer bitkilerine zarar vermeden, ot, kamış ve sazların kesim çalışmaları yürütülüyor.

Gölün ilerleyen zamanlarda dolmaması adına, Beyşehir Belediyesinden getirtilen özel kesim aracı ile uzamış ot ve kamışlar kesiliyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, kapanmaya yüz tutan Beşgöz Gölü'nün, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından beş yıl boyunca yürütülen çalışmalar ile tekrar genişletildiğini söyledi.

Temizlik çalışmalarının ardından koruma safhasına geçtiklerini belirten Solak, şunları kaydetti:

"230 bin metrekare yüzey alanı bulunan gölümüzün zaman içerisinde tekrar dolmaması için kıyıya yakın alanlardaki ot ve saz gibi istenmeyen bitkileri temizliyoruz. Göl çevresine yapılması planlanan millet bahçemizin de ihalesi tamamlandı. Projenin hayata geçmesi ile birlikte hem bölge cazibe merkezi haline gelecek, hem de bu su kaynağımızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabileceğiz." dedi.