Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'den iki oyuncu birden alabilir.

İspanyol ekibiyle 32 yaşındaki Hırvat santrfor Nikola Kalinic için görüşmeler yapan siyah beyazlılar, aynı takımdan stoper Francisco Montero için de kiralık olarak anlaşmaya yakın görünüyor. Montero'yu 2 sezon kiralamak üzere Madrid ekibine teklif sunan Beşiktaş, cevap beklemeye başladı.Atletico Madrid altyapısında yetişen Montero henüz 21 yaşında ve İspanya'da gelecek vadeden stoperler arasında gösteriliyordu. Ancak beklenen sıçramayı yapamayan genç futbolcu, geçtiğimiz sezonu La Liga 2 takımı Deportivo'da kiralık olarak geçirmişti.