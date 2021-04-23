Son dakika haber! Beşiktaş ile Şişli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Beşiktaş ile Şişli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde resmi tören yapıldı. Törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ilçe protokolü katıldı.

Akpolat, saygı duruşu yapılan, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, tüm vatandaşlar adına Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na çelenk sundu.

Bayram coşkusunu yaşatmak için bütün mahalle ve sokaklarda Atatürk'ün sevdiği parçalar ile Milli Mücadele ruhunu yansıtan marşlar çalındı. Çırağan Caddesi'nin duvarları, Atatürk'ün çocuklarla çekilmiş fotoğraflarıyla donatıldı. Rengarenk çerçevelerdeki fotoğraflarda bulunan QR kodlarını okutanlar, "Atatürk ve Cumhuriyet Çocukları" isimli dijital albümü görüntüledi.

Şişli Belediyesi ise 23 Nisan kutlamalarını pandemi tedbirleri ve kısıtlamalarına uygun olarak günler öncesinden planlandı.

Belediye Başkanı Muammer Keskin, bando şenlik takımıyla ilçeyi gezerek, vatandaşlara zorlu süreçte moral verdi. ???????