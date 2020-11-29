Son dakika haber... Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Son dakika haber... Beşiktaş maçının ardından

29.11.2020 22:20
Son dakika haber... Beşiktaş maçının ardından, System.String[]

Son dakika haberleri: Erol Bulut: Bireysel hatalarla maçı kaybetmiş olduk"Basit hatalar yapıp rakibe pozisyon vermememiz gerekiyordu""Hakem ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum""Rahatsız olması gereken başkalarıydı""Her zaman herkesin hazır olması gerekiyor"Sergen Yalçın: Önümüze umutla bakmak...

Erol Bulut: Bireysel hatalarla maçı kaybetmiş olduk

"Basit hatalar yapıp rakibe pozisyon vermememiz gerekiyordu"

"Hakem ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum""Rahatsız olması gereken başkalarıydı""Her zaman herkesin hazır olması gerekiyor"

Sergen Yalçın: Önümüze umutla bakmak istiyoruz"Savaşarak mücadele ederek kazandık""MHK ne yapacaksa yapsın bu şekilde devam etmez""Agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılmaz"" Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un isminin karşılığı şampiyonluktur"

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İlk dakikalarda 1-2 güzel pozisyon vardı ama değerlendiremedik. Maçın ilk dakikalarında yediğimiz hücum ve kalemize gelen şut gol oldu. Oyun disiplininden çıktık. Sonrasında attığımız golle 2-1 oldu. İkinci yarı 2-2'yi yakalayabilecekken bireysel hatalarla 3ve 4 'üncü gol geldi. Bireysel hatalarla maçı kaybetmiş olduk. Bugün bu maçı birlikte kaybettik. Yapılan hataları iyi değerlendireceğiz" dedi."BASİT HATALAR YAPIP RAKİBE POZİSYON VERMEMEMİZ GEREKİYORDU"Beşiktaş gibi kendilerinin de istekli olduğunu ifade eden Erol Bulut, "İlk dakikalarda yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı, değerlendiremedik. Basit hatalar yapıp rakibe pozisyon vermememiz gerekiyordu. Şampiyonluğa oynamak istiyorsanız bu hataların daha az olması gerekiyor" diye konuştu."HAKEM İLE İLGİLİ FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"Erol Bulut, yaşadıkları mağlubiyeti hakeme bağlamadıklarını dile getirerek, "Sonuçta maçta pozisyonlar var, hakemin de hataları var. 2 tarafın da memnun olmadığı yerler var. Hakem ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu."RAHATSIZ OLMASI GEREKEN BAŞKALARIYDI"Maç içinde Beşiktaş yedek kulübesinden hakeme yönelik tepkilerin kendisini rahatsız edip etmediği sorulan Erol Bulut, "Beni rahatsız etmedi, başkalarını da etmedi. Rahatsız olması gereken başkalarıydı" dedi."HER ZAMAN HERKESİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR"Erol Bulut, kadroda 22 tane kaliteli futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Her zaman herkesin hazır olması gerekiyor. Biz bu dizilişle de maç kazandık. 1-2 futbolcu yüzünden maç kaybedildi sanılıyorsa yanılıyorlar" şeklinde konuştu.SERGEN YALÇIN: ÖNÜMÜZE UMUTLA BAKMAK İSTİYORUZBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendileri adına çok önemli bir galibiyet kazandıklarını ifade ederek, "Lige çok iyi bir başlangıç yapmadık. Hem UEFA hem ligde sorunlarla karşılaştık ve altından kalkmakta zorlandık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Geçen hafta 'Artık önümüze umutla bakmak istiyoruz' demiştim. Bireysel performanslar bizim istediğimiz seviyede olmalıydı. 2 haftadır takımımız büyük takım reaksiyonu gösteriyorlar. 50 dakikaya 10 kişi oynadık. Hakemin enteresan kararları vardı. Çok önemli bir derbi kazandık ama bu 1 maçlık bir zafer. İstatistiği tüm sezona yaymamız gerekiyor. Kendi yaptığımız puan durumunun 4-5 puan gerisindeyiz. Bu açığı kapatmak için de arka arkaya zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım hepsinin ayağına sağlık. Karakterli bir oyun sergilediler, hepsinin ayağına sağlık" dedi."SAVAŞARAK, MÜCADELE EDEREK KAZANDIK"Sergen Yalçın, 15 yıl önce aynı skorla Fenerbahçe'yi yenmelerinin sorulması üzerine, "O maç daha farklı bir maçtı, bu maç daha farklı. Moral motivasyon yükseliyor, puan durumunda 3 puana ihtiyacımız vardı. Bunlar kazanmak için en önemli etkenlerdi. Zaferler ancak savaşarak kazanılır, başka türlü kazanamazsınız. Oyuncularıma 2 gündür bunu söylüyordum. Bugün bizim için çok önemli bir maçtı, savaşarak, mücadele ederek kazandık, bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu."MHK NE YAPACAKSA YAPSIN BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEZ"2 takım oyuncularının da çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Zaman zaman sertlikler oldu ama bunlar normal. Hakem arkadaşla ilgili şunu söyleyeyim, 44'üncü dakikada Mensah'ın bir pozisyonu var, 2'ye 1 yakaladık ve maçı durdurup sarı kart verdi. Larin'e bekleyip, pozisyonu oynatıp sarı kart gösterdi. Bizim pozisyonumuzu durdurdu ve atacağımız bir gole engel oldu. Doğal olarak da kenarda çıldırıyoruz, tansiyonumuz çıkıyor. Avantaj kurallarını oynatmıyor, faulü vermiyor kontra yiyoruz. Erol Hoca'ya sorarsanız, o da hakemden şikayet edecektir haklı olarak. Larin'e kırmızı kart verdin, haklı olarak. Mert Hakan'a niye vermedin ikinci sarı kartını? Faulleri es geçebilirsin, olabilir ama kural çok açık, atacaksın. Sen sarı ve beyaz rengin maçını yönetiyorsun, gördüğünü çal, sanane kim olduğundan. Gaziantep maçında VAR'a sormadan 50 metreden benim kalecimi attılar, faul bize yapıldı. Bunlar normal şeyler mi? Biz bunları kaldıramıyoruz. MHK'ye de rica ediyorum, hakem arkadaşlara ne yapacaksanız yapın, bu şekilde devam etmez" şeklinde konuştu."AGRESİF OLMAYAN FUTBOLLA BU LİGDE MAÇ KAZANILMAZ"Tecrübeli teknik adam, öğrencilerine bu tarz maçlarda karakter ortaya koymaları gerektiğini söylediğini belirterek, "Zaferlerin ancak savaşılarak kazanıldığını, rölanti futbolla, agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılamayacağını söylüyorum. Temassız maç olmaz. Bunu inşallah istatistik olarak uzun süreye yayarsak, yarışmacı bir takım olarak sürdürürüz" dedi."BEŞİKTAŞ, GALATASARAY, FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN İSMİNİN KARŞILIĞI ŞAMPİYONLUKTUR"

Beşiktaş camiasının isminin karşılığının şampiyonluk olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un isminin karşılığı şampiyonluktur. Bunu konuşmak için şu anda erken. Bunu mart ayında konuşmak lazım. 3 maçlık periyotlar başlayacak ilerleyen dönemde. Erken konuşmamak lazım, önümüzdeki maçları kazanmak lazım, sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım" diye konuştu.

Sergen Yalçın, Erol Bulut, Beşiktaş, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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