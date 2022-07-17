Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

17.07.2022 19:53

Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Barbaros Bulvarı'nda, Sarıyer istikametine seyir halindeki A.S. yönetimindeki 34 DCR 565 plakalı otomobil, Zincirlikuyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle önündeki 34 CHF 633 plakalı araca çaptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan öndeki otomobil, durakta bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.S. ile taksi şoförü E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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