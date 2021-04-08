Son dakika haber... Beşiktaş'ta 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde dükkan kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen kişiler arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Remzi Ö. (32) ve Fatih N'nin (26) sekizer, Veysel K'nin (28) altı, Volkan D'nin (37) yedi, Mehmet Emin Ç'nin (25) beş, Emre A'nın (34) üç, Hekim Y. (40) ve Mikail A'nın (28) birer suç kaydı olduğu tespit edildi.

Olay sırasında yaralanan şüpheliler Mehmet Emin Ç., Emre A., Hekim Y. ve Mikail A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Diğer 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.