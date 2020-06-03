Son dakika haber | Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, grup halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.