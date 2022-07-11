Son dakika haber... Beşiktaş'ta bıçaklı "afiş" asma kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Beşiktaş'ta bıçaklı "afiş" asma kavgası kamerada

11.07.2022 10:42

Edinilen son dakika haberine göre Ortaköy'de afiş asan gençler, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopayla saldırdı.

Ortaköy'de afiş asan gençler, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopayla saldırdı. Zabıtanın arkasından gelerek sopayla vuran genç kaçmak istediği sırada yere düşerek ayağını kırarken memur da kaşından yaralandı. Kavga anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisi tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, semtteki bir sokağa gelen Hacı Ç., Sabahattin Ç., Çetin Ç., Musa Ç., İlhan Ç. ve İsmail D. reklam afişi asmak için çalışmaya başladı. Çalışmalar sırasında sokağa gelen zabıta memurları Murat A., Özer G., Hakan K. ve Burak C. ile afiş asan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.

BİRİ ZABITAYA BIÇAK ÇEKTİ, DİĞERİ SOPAYLA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Afiş asan gençler, kendisini uyaran zabıta ekipleri yaşanan tartışmanın ardından birbirine girdi. Bu sırada gençlerden bir tanesi elindeki bıçakla zabıtanın üzerine doğru yürürken, bir diğeri ise zabıtanın arkasından gelerek sırtına sopayla vurup kaçmak istedi. Zabıtalar araya girince sopayla vuran şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yere düşerek ayağını kırdı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ TARAFLARI GÖZALTINA ALDI

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan İsmail D.'yi ve kaşından yaralanan zabıta memuru Burak C.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ise birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zabıtalarla gençlerin kavga ettiği anlar yer alıyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

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Bıçaklı 'afiş asma' kavgası kamerada: Sopayla zabıtaya saldırırken ayağını kırdı Bıçaklı 'afiş asma' kavgası kamerada: Sopayla zabıtaya saldırırken ayağını kırdı 11 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: İHA

Beşiktaş, Ortaköy, Zabıta, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Beşiktaş'ta bıçaklı 'afiş' asma kavgası kamerada - Son Dakika

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