Beşiktaş'ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı

09.10.2022 07:09

Beşiktaş'ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı Beşiktaş'ta Levent Metro durağı önünde bekleyen bir kişiye motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Beşiktaş'ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta Levent Metro durağı önünde bekleyen bir kişiye motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaralandığı saldırıda şüpheliler motosiklet kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay saat 05.30 sıralarında Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle gelerek Levent Metro durağında bekleyen 1 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosiklet ile kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Çok sayıda kovan bulundu

Silahlı saldırının gerçekleştiği alışveriş merkezi ve metro durağı önünde çok sayıda boş kovan bulundu. Öte yandan saldırganların silahı çalılıklara attığı yönündeki bilgi üzerine ekipler çalılıklarda bir süre silah aradı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Silahlı saldırının gerçekleştiği esnada alışveriş merkezi ve metro durağının boş olması facianın önüne geçti.

YORUMLAR
500
Giresunspor tarafı Beşiktaş maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole isyan etti: Maç oynanırken kural mı değişti? Giresunspor tarafı Beşiktaş maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole isyan etti: Maç oynanırken kural mı değişti? Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
13:43 Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı
13:25 İngiltere devi Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor
13:21 Eşi ve çocuğunu kendisinden sakladığını öne sürdüğü komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı
21:46 AVM'nin terasından düşen genç kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 14:33:54. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement