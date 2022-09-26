Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDEKİ KAVGAYA 5 TUTUKLAMA - - Son Dakika
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Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDEKİ KAVGAYA 5 TUTUKLAMA -

26.09.2022 12:47

Son dakika gündem haberi: BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDEKİ KAVGAYA 5 TUTUKLAMA - (yeni güvenlik kamerası görüntüsüyle)Zeki GÜNAL - Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından...

BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDEKİ KAVGAYA 5 TUTUKLAMA - (yeni güvenlik kamerası görüntüsüyle)

Zeki GÜNAL - Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Olayda 1'i silahla 3'ü darp sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Eylül Perşembe gecesi saat 01.30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E., özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayanlardan biri, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darbeden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından bugün, polis ekipleri tarafından ulaşılan Mesut B. ile İnci Cennet E.'nin Beşiktaş Polis Merkezi'nde ifadeleri alındı. İfadelerinde darbedildiklerini belirten Mesut B. ile İnci Cennet E.'nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, söz konusu eğlence mekanında çalışan ve olaya karışan özel güvenlik görevlisi Ferhat A.'yı yakaladı. Ferhat A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"4 KİŞİNİN YARALANDIĞI SALDIRIDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI"

Yaşanan olayla ilgili Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemizde bulunan bir işletmede meydana gelen ve bugün sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili olarak; 08.09.2022 günü gerçekleşen olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede ve sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmış, emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 kişi yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDEKİ KAVGAYA 5 TUTUKLAMA - - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDEKİ KAVGAYA 5 TUTUKLAMA - - Son Dakika
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