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BEŞİKTAŞ'TA KADIN YOLCUNUN ÖLDÜĞÜ İETT OTOBÜSÜ KAZASI; SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA KADIN YOLCUNUN ÖLDÜĞÜ İETT OTOBÜSÜ KAZASI; SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

29.05.2021 09:32

BEŞİKTAŞ'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan şoför hakkındaki soruşturma tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan şoför hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, araç kullanırken telefonla uğraşan ve hız limitini aşan tutuklu şoför Baki Tatlı'nın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 21 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam'dan 34 TN 2686 plaka sayılı özel halk otobüsünü devir alan şüphelinin 36L hattının seferini yapmak üzere yola çıktığı belirtildi. Sabah saat 07.21 sıralarında Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli içerisine giren otobüs şoförü Baki Tatlı'nın araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu eline alarak telefonuyla uğraşmaya başladığı, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan tünele 61 km hızla girerek tünel içerisinde bariyerlere çarptığı anlatıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoförün, bariyerlere saplandğı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiği kaydedildi. Munür Bozkurt'un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ 'ŞOFÖR ASLİ KUSURLU'

Olay nedeniyle gözaltına alınan şoför Baki Tatlı, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak suretiyle ya da benzer haberleşme cihazlarını alarak kullanmak suretiyle kural ihlalinin açıkça gerçekleştiği ve sürücülerin kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, yaklaşırken hızını azaltmak zorunda bulunmasına rağmen hızını azaltmayarak hız sınırının iki katı civarında hızı aşmak suretiyle ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği ifade edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Asli kusurlu olduğu ve herhangi bir kusur atfedilebilecek kişinin bulunmadığı vurgulanarak şoför Baki Tatlı hakkında Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse, şüpheli Baki Tatlı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Görüntü

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-Kaza anı

-Olay yerinden görüntü

BEŞİKTAŞ'TA KADIN YOLCUNUN ÖLDÜĞÜ İETT OTOBÜSÜ KAZASI; SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADIN YOLCUNUN ÖLDÜĞÜ İETT OTOBÜSÜ KAZASI; SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADIN YOLCUNUN ÖLDÜĞÜ İETT OTOBÜSÜ KAZASI; SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADIN YOLCUNUN ÖLDÜĞÜ İETT OTOBÜSÜ KAZASI; SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet Savcılığı, Beşiktaş, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA KADIN YOLCUNUN ÖLDÜĞÜ İETT OTOBÜSÜ KAZASI; SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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