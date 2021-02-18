Son dakika haber! Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada

18.02.2021 09:51

Son dakika haber: Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada Ortaköy'de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı Kardeşi yere düşürdüğü ağabeyini defalarca bıçakladı Ortaköy'de alacak-verecek davası nedeniyle aralarında husumet olan iki kardeş, sokak ortasında güpegündüz...

Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada

Ortaköy'de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı

Kardeşi yere düşürdüğü ağabeyini defalarca bıçakladı

İSTANBUL - Ortaköy'de alacak-verecek davası nedeniyle aralarında husumet olan iki kardeş, sokak ortasında güpegündüz bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada yere düşürdüğü ağabeyini defalarca bıçaklayan şahıs vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Korkunç kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralı ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kardeş ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıkan ağabey Ahmet Kayır, alacak-verecek davası nedeniyle arasında husumet olan kardeşi Servet Kayır ile semtte karşılaştı. Ağabey Kayır, kardeşinin görür görmez elindeki bıçakla saldırmaya başladı. Kardeşinin de bıçakla karşılık vermesi üzerine saldırı bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kardeş Kayır'ın yanındaki arkadaşlarının da müdahale etmesi sonucu ağabey Kayır yere düştü. Bunu fırsat bilen kardeş Kayır, ağabeyini yerde defalarca bıçakladı. Saldırgan kardeş, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Ağabeyini yerde defalarca bıçakladı

Korkunç kavga ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bıçakla gelen ağabey kaldırımda duran kardeşine saldırıyor. Kardeşinin bıçakla karşılık vermesi üzerine kavga çıkıyor. Kardeşinin arkadaşları da ağabeye saldırıyor. Ağabeyini yere düşüren kardeş defalarca bıçaklıyor. Kavga sonrası kardeşi arkadaşları uzaklaştırıyor.

Kardeş gözaltında, ağabey hastaneye kaldırıldı

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, Servet Kayır'ı yakaladı. Gözaltına alınan Kayır ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin yerden kaldırarak banka oturttuğu ağabey Kayır ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haber! Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada
Son dakika haber! Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada
Son dakika haber! Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada
Son dakika haber! Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada

Hisarcık, Beşiktaş, Ortaköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada - Son Dakika


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