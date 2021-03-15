Beşiktaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Otel hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Otelin restoran bölümünde bulunan 90 kişiye, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 312 bin 210 lira idari para cezası kesildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Bebek Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoran ve teras kısmında eğlence yapıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

Beşiktaş 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye toplam 312 bin 210 lira para cezası uygulandı.

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