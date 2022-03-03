Son dakika haber... Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika
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Son dakika haber... Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

03.03.2022 20:42

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda Beşiktaş'ta bulunan Ruby otelinin 7'nci katından aşağı düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen 40 yaşındaki kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bulunan Ruby otelinin 7'nci katından aşağı düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen 40 yaşındaki kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Beşiktaş Ortaköy'de dün saat 01.00 sıralarında 40 yaşındaki kadın Ruby Otel'de 7'inci Katından düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C.tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kadının ölmesi nedeniyle cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumunu kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Son dakika haber... Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda
Son dakika haber... Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda
Son dakika haber... Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

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Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika


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