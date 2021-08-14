Son dakika haber! Beşiktaş'ta tadilattaki bir otelin çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Beşiktaş Ortaköy'de tadilattaki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereboyu Caddesi'nde tadilata alınan 6 katlı otelin çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tadilatta bulunan ve içinde müşterisi olmayan otelin çatısında kaynak esnasında küçük çaplı bir yangın meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangını söndürdüğünü ifade eden Bakan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığını belirtti.