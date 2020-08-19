Son dakika haber: Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında maske ve fazla yolcu denetimi - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Minibüste herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayan polis ekibi, sürücüye teşekkür etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Beşiktaş Zincirlikuyu'da sabah erken saatlerde sivil trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurdu. Otobüslerde ve minibüslerde maske ve fazla yolcu sayısına bakan ekipler, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Durdurulan bir minibüste herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayan polisler, sürücüye teşekkür etti.

(Murat Horoz/İHA)