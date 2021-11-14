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Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

14.11.2021 10:23
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Gayrettepe'de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Gayrettepe'de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Radyonun arka bölümünde raylı sistemle açılan zuladan çok miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Gayrettepe'de geçtiğimiz günlerde uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü A.B.'nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak araçtan uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

Torbacının raylı zula sisteminden uyuşturucu fışkırdı

Aracın içerisinde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini vites topuzundaki orijinalinden farklı olan kabloları çekti. Farklı kabloları deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettiren yunus polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Kabloların temas etmesiyle radyonun üst bölümünün raylı bir sistemle açıldığı ortaya çıktı. Zulanın içerisine bakan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş polisinin yakaladığı torbacı tutuklandı

Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi, gözaltına aldığı A.B.'yi ele geçirilen uyuşturucu maddeler, tabanca ve diğer bulunanlarla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Gayrettepe, Uyuşturucu, Hisarcık, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika
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