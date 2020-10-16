Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi

16.10.2020 15:23
Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi, System.String[]

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular için bir basın toplantısı düzenlendi.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular için bir basın toplantısı düzenlendi.

Vodafone Park'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısına, yeni transferler Vincent Aboubakar, Fabrice N'Sakala, Welinton, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Atakan Üner, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal katıldı.

Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi, transferi yönetim, teknik heyet ve izleme komitesiyle beraber yaptıklarını belirterek, "Takımdan giden 8-9 oyuncunun yerine yaptığımız transferler, fizik olarak, taktik olarak gidenlerden daha aşağı değil. Hatta daha iyi olduğuna inandığım arkadaşlarımızın, ücretlerde 8 milyon avro tasarruf ederek Beşiktaş'a transferlerinin yapıldığını beyan etmek istiyorum." dedi.

Çebi, oyuncuları tarifeli uçaklarla İstanbul'a getirdiklerini belirterek, "Menajerlik ücretleri dahil olmak üzere, acil bir uçak kaldırılmasına rağmen, diğer oyuncular tarifeli uçakla getirilerek, camianın her kuruşuna ne kadar değer verdiğimizi söylemek istiyorum." diye konuştu.

Yeni transferlerin beklentileri karşılayacağına inandığını vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle bu transfer döneminde değişik bir algı yaratılarak, transferlerin bizim tarafımızdan yürütülemediği, başarılı olunamadığı, Beşiktaş'ın transfer yapamadığı şeklindeki algıların yanlış olduğunu göstermek adına, kıymetli futbolcularımızla huzurlarınızdayız. Şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Transfer tek başına yapılan bir olay değildir. Özellikle Beşiktaş gibi yılların köklü camialarında bu işler ekip olarak yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculara da seslenen Çebi, "Beşiktaş'ı çok sevsinler. Beşiktaş çok değerli bir yer." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların görüşleri

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri, toplantıda duygularını paylaştı.

Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero, siyah-beyazlı formayı giydiği için gururlu olduğunu ve bütün kupalarda başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

Savunma oyuncusu Welinton, Beşiktaş'ın şampiyonluklar yaşamış bir kulüp olduğunu ve kendisinin de aynı hedefleri bulunduğunu belirtirken, Josef de Souza ise siyah-beyazlı formayı giymenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Santrfor Vincent Aboubakar, "Aynı istek ve arzuyla Beşiktaş'a döndüm. Bu formayı yeniden terleteceğim için çok mutluyum. Şampiyonluklar yaşadım, bundan sonra da yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniden Beşiktaş forması giyecek futbolculardan Gökhan Töre, tekrar bu büyük camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İlk günkü gibi tekrar formayı heyacanla, gururla taşıyacağıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.

Atakan Üner, takımı en iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını vurgularken, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen N'Sakala, Beşiktaş formasını giymenin büyük onur olduğunu belirterek, "Yıllarca bu seviyede oynamak için çok çalıştım. Daha iyi çalışarak iyi yerlere inşallah geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ghezzal ise konuşmasında, "En kısa zamanda takım arkadaşlarımla lige kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. İyi bir takımımız var. Taraftarın gücünü hissetmek çok önemli. Umarım en kısa sürede onları da aramızda görürüz." şeklinde görüş belirtti.

Yeni transferlerden Rosier de kulübün yaklaşımını beğendiği için teklifi kabul ettiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yeni transferlerden Bernard Mensah, bir video ile mesajlarını aktardı.

Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi
Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi
Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi
Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi

Vincent Aboubakar, Gökhan Töre, Transfer, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika Spor

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