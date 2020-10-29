Şişli'de yer altı elektrik kablolarında patlama - Son Dakika

Şişli'de yer altı elektrik kablolarında patlama
29.10.2020 13:15
ŞİŞLİ Kadırgalar Caddesi'nde Metro A.Ş.'ye ait yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu.
ŞİŞLİ Kadırgalar Caddesi'nde Metro A.Ş.'ye ait yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu.
Şişli, Kadırgalar Caddesi'ndeki Metro A.Ş.'ye ait yeraltı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası yeraltı kablolarında çıkan ve yeşillik alana da sıçrayan yangına köpükle müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sürerken, polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Elektrik ekiplerinin akımı kesmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
- İstanbul
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