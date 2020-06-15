Son dakika haber... Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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