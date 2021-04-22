Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

22.04.2021 15:18
Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

BEŞİKTAŞ'taki otobüs kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

BEŞİKTAŞ'taki otobüs kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın son yolculuğuna uğurlandı. Sevgi Yamaç Yalçın'ın küçük oğlu da babası ile cenaze namazında saf tuttu. Sevgi Yamaç Yalçın'ın babası Hüseyin Yamaç, "Kasti bir şey yok ama resmen cinayet. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınan cenaze, Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü. Ayazağa Mezarlığı'ndaki cenaze törenine Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın, oğlu Ömür Yalçın, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sevgi Yamaç Yalçın'ın cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"İKİ TANE ÇOCUĞU YETİM KALDI"

Cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Sevgi Yamaç Yalçın'ın kardeşi Mustafa Yamaç "Ablamız sabah işe giderken böyle talihsiz bir olay geliyor başımıza. Şoför telefonla oynarken böyle bir şey meydana geliyor. Kaza olmasa telefonla oynamaya devam edecek. Acımız büyük. İki tane çocuğu yetim kaldı. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Peşini bırakmayacağız. Şoför telefonla oynarken kaza yapıyor. Emniyet kemeri de takmıyor. Sanki şoför değil. Sokaktan gelmiş bir adam. Maganda gibi bir adam. Zaten alt geçide de hızlı giriyor. Hayatımızı mahvetti. Çocuklarında hayatını mahvetti. Kendi hayatını da mahvetti." dedi.

ACILI BABA: BÖYLE ŞOFÖRÜ NASIL ARABAYA VERİYORLAR?

Konuşmakta güçlük çeken Sevgi Yamaç Yalçın'ın babası Hüseyin Yamaç "Sabah işe giderken kaza oluyor. Bir durak ileride çalışıyordu. Orası kaza yapılacak bir yer değil. Viraj yok. Tünelin içerisinde telefonla konuşuyor. Bu bir katliam başka bir şey değil. Böyle bir şoförü nasıl arabaya veriyorlar? Anlamış değilim. Kasti bir şey yok ama resmen cinayet. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nasıl araba veriyorlar? Onu kontrol eden yok mu?" diye konuştu.

"GEREKLİ TAKİBATI YAPACAGIZ"

Ailenin Avukatı Savaş Urlu, "Çok acı, çok trajik bir olay. Geride iki tane çocuk bıraktı. Acılı bir ailesi var. Bu bir cinayet. Kaza değil. Kaza hem ceza kanununda hem de toplum arasında koşulları, şartları belli olan bir şeydir. Kişiye çok fazla kusur atfedilmez. Burada olası bir kastla cinayet söz konusu. Bir uyuşturucu iddiası da var. Soruşturma sonucunda belli olacak. İstanbul'un orta yerinde böyle bir ihmal, böyle bir dikkatsizlik desem de bu doğrudan cinayet. Gerekli takibatı yapacağız" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf)


Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş, Cinayet, Cenaze, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor         
15:02
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu         
13:12
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı         
13:02
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı         
12:50
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı         
10:08
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 15:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei