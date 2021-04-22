Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'taki otobüs kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın son yolculuğuna uğurlandı. Sevgi Yamaç Yalçın'ın küçük oğlu da babası ile cenaze namazında saf tuttu. Sevgi Yamaç Yalçın'ın babası Hüseyin Yamaç, "Kasti bir şey yok ama resmen cinayet. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınan cenaze, Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü. Ayazağa Mezarlığı'ndaki cenaze törenine Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın, oğlu Ömür Yalçın, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sevgi Yamaç Yalçın'ın cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"İKİ TANE ÇOCUĞU YETİM KALDI"

Cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Sevgi Yamaç Yalçın'ın kardeşi Mustafa Yamaç "Ablamız sabah işe giderken böyle talihsiz bir olay geliyor başımıza. Şoför telefonla oynarken böyle bir şey meydana geliyor. Kaza olmasa telefonla oynamaya devam edecek. Acımız büyük. İki tane çocuğu yetim kaldı. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Peşini bırakmayacağız. Şoför telefonla oynarken kaza yapıyor. Emniyet kemeri de takmıyor. Sanki şoför değil. Sokaktan gelmiş bir adam. Maganda gibi bir adam. Zaten alt geçide de hızlı giriyor. Hayatımızı mahvetti. Çocuklarında hayatını mahvetti. Kendi hayatını da mahvetti." dedi.

ACILI BABA: BÖYLE ŞOFÖRÜ NASIL ARABAYA VERİYORLAR?

Konuşmakta güçlük çeken Sevgi Yamaç Yalçın'ın babası Hüseyin Yamaç "Sabah işe giderken kaza oluyor. Bir durak ileride çalışıyordu. Orası kaza yapılacak bir yer değil. Viraj yok. Tünelin içerisinde telefonla konuşuyor. Bu bir katliam başka bir şey değil. Böyle bir şoförü nasıl arabaya veriyorlar? Anlamış değilim. Kasti bir şey yok ama resmen cinayet. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nasıl araba veriyorlar? Onu kontrol eden yok mu?" diye konuştu.

"GEREKLİ TAKİBATI YAPACAGIZ"

Ailenin Avukatı Savaş Urlu, "Çok acı, çok trajik bir olay. Geride iki tane çocuk bıraktı. Acılı bir ailesi var. Bu bir cinayet. Kaza değil. Kaza hem ceza kanununda hem de toplum arasında koşulları, şartları belli olan bir şeydir. Kişiye çok fazla kusur atfedilmez. Burada olası bir kastla cinayet söz konusu. Bir uyuşturucu iddiası da var. Soruşturma sonucunda belli olacak. İstanbul'un orta yerinde böyle bir ihmal, böyle bir dikkatsizlik desem de bu doğrudan cinayet. Gerekli takibatı yapacağız" şeklinde konuştu.

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