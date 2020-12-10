Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika

Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

10.12.2020 16:30

Son dakika haber... Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı Beşiktaş'ta 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı hain terör saldırısında şehit olan 39 polis ve 8 sivil vatandaş için patlama noktasında anma töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı hain terör saldırısında şehit olan 39 polis ve 8 sivil vatandaş için patlama noktasında anma töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırı noktasında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehitlerin yakınları ve ve çok sayıda emniyet mensubunun katılımıyla şehitler için anma töreni gerçekleştirildi.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken törene katılanlar, Dolmabahçe Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Karanfil bırakılmasının ardından protokol ve beraberindekiler Dolmabahçe Camii'nde mevlid programına katılmak üzere tören alanından ayrıldı.

"Kimse bu ülkeyi bölemeyecek"

Şehitlerin ailelerine sabır dileyen Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ülkemizin terörle boğuştuğu yıllar, halen devam etse bile azaldığını görüyoruz. Buradan devletimize, hükümetimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ancak bir ülkenin birlik ve dirliğini bozmak için anarşi oluşturanlara en iyi cevabı vermeye devam eden bir ülkeyiz. Maalesef ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerin verdiği bu kötü savaş hepimiz için ülke birliği adına çok önem ifade etmektedir. Özellikle 39 şehidimizin olduğu, 2016 senesinde yaşanmış kötü olaydan hepimizin ders çıkartması, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önem ifade ettiğini görmesi açısından, bu anlamların çok önemi olduğunu söylemek istiyorum. Burada benim görev yaptığım sürelerde komiserimiz vardı Karakurdu. Şu anda Karadeniz Ereğli'de mezarında rahat uyusun. Mekanı cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum, birlik ve beraberlikle yolumuza devam. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacak, şehitlerimizin ailelerine de buradan sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Beşiktaş, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika


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