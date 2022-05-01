Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

01.05.2022 11:13

Son dakika haberleri... 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruptaki 29 kişi gözaltına alındı.

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruptaki 29 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Beşiktaş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Saat 10.00 sıralarında üzerlerinde HKP üyesi bir grup Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek için harekete geçti. Ancak gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruptakiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişi polis minibüsüne bindirilerek götürüldü.

Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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