Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti - Son Dakika

Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti

05.12.2020 13:35
Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Üst üste alınan galibiyetlerin yanı sıra oynanan futbolla da dikkat çeken Beşiktaş, son 6 maçta aldığı 5 galibiyetle zirveyle arasındaki farkı eritti.

Üst üste alınan galibiyetlerin yanı sıra oynanan futbolla da dikkat çeken Beşiktaş, son 6 maçta aldığı 5 galibiyetle zirveyle arasındaki farkı eritti. Kazanılan maçların ardından camiada şampiyonluk sesleri yükselse de Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Bunları konuşmak için erken" diyerek duruma temkinli yaklaşıyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, sonrasında yaşadığı toparlanmayla basamakları hızlı şekilde çıktı ve rakipleriyle arasındaki puan farkını eritti. Milli aranın ardından zor bir fikstüre giren siyah-beyazlılar, önce sahasında Başakşehir'i 3-2, ardından deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, son maçında da Kasımpaşa'yı 3-0'la geçti. 3 İstanbul ekibine karşı oynanan maçlardan 9 puan çıkaran ve rakip filelere 10 gol bırakan siyah-beyazlılarda özellikle yabancı oyuncuların performansları alkış aldı. Transferin son günlerinde takıma dahil edilen Rosier ve Ghezzal'ın form durumları günden güne yukarı çıkarken, Aboubakar'ın attığı goller de yüzleri güldürdü. Her hafta birçok oyuncusunun eksikliği nedeniyle ideal 11 kurmakta güçlük çeken Teknik Direktör Sergen Yalçın, her maç sonrası özveriyle oynayan futbolcularına teşekkür ederek, "Oynadığımız maçlar gösterdi ki, bu takımın kadrosunda bulunan her oyuncu ilk 11'de oynayabilecek kapasitede isimler" ifadelerini kullandı.

Hücum toparlandı, sıra savunmada

Sezonun ilk haftalarında gol yollarında problem yaşayan Beşiktaş'ta hücum oyuncularının formsuzluğu dikkat çekiyordu. Son 3 maçta siyah-beyazlı ekip rakip fileleri 10 kez havalandırırken, birçok gol fırsatından da yararlanamamıştı. Hücumda yaşanan bu değişimle birlikte Beşiktaş, ligin en çok gol atan ekiplerinden olurken, sıra savunma kurgusunu oturtmaya geldi. Geride kalan 10 maçta kalesinde 17 gol gören siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 lig maçının yalnızca 2'sinde kalesini gole kapattı. Rosier, Vida, Welinton, Montero, N'Sakala, Rıdvan, Erdoğan, Necip ve zaman zaman sağ bekte forma giyen Dorukhan'la savunma kurgusu oluşturmaya çalışan Teknik Direktör Sergen Yalçın, özellikle Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcular sebebiyle geride kalan 10 maçta kafasındaki kadroyu sahaya sürememişti. Vida'nın testlerinin negatife dönmesiyle birlikte bu bölgede eksiği bulunmayan siyah-beyazlılar, savunmayı da toparlayarak önümüzdeki haftalarda kalesini gole kapatmayı hedefliyor.

Eksikler dönüyor

13 Aralık'tan 28 Aralık'a kadar olan 15 günlük süre içinde 4 lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların dönmesiyle birlikte derin bir nefes aldı. Sakatlığı bulunan ancak durumu ciddi olmayan Josef de Souza'yı, Alanyaspor maçını düşünerek riske etmeyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta bu oyuncusuna kavuşacak. Kırmızı kart cezası tamamlanan Larin de Alanyaspor maçında sahada olabilecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in durumu da günden güne iyiye gidiyor. 15 günde oynanacak olan 5 maç öncesinde takımla bir toplantı yapacak olan Sergen Yalçın, zorlu periyot öncesinde kadrodaki isimlerin hepsinden faydalanmak istiyor. Kasımpaşa karşısında son bölümde oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup da, önümüzdeki haftalar öncesinde Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak. Oğuzhan'ın orta sahaya hareket katacağını düşünen Sergen Yalçın, bu bölgede oynayan Adem Ljajic'e de şans tanımak istiyor. Sırp futbolcunun sakatlığını atlatmasının ardından öz güvenini yeniden kazanması için bu oyuncuya süre vermek isteyen Yalçın, Ljajic'in eski kapasitesini yeniden sahaya yansıtmasını istiyor. - İSTANBUL

Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti
Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti
Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti
Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti
Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti

Sergen Yalçın, Kasımpaşa, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Beşiktaş vites yükseltti - Son Dakika Spor


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