SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto - Son Dakika

SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto

20.03.2021 15:14

Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto"Federasyonun aldığı bu skandal kararı kabul etmiyoruz""Hakkımız olmayanı talep etmez, imtiyaz beklemeyiz""Kendimiz için olduğu kadar rakiplerimiz ve Türk sporu için de adil yönetim bekliyoruz""Alnımızın teriyle oynatmayacağız"OLGUCAN KALKAN...

Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto

"Federasyonun aldığı bu skandal kararı kabul etmiyoruz"

"Hakkımız olmayanı talep etmez, imtiyaz beklemeyiz"

"Kendimiz için olduğu kadar rakiplerimiz ve Türk sporu için de adil yönetim bekliyoruz"

"Alnımızın teriyle oynatmayacağız"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı ile Beşiktaş Icrypex, Bursa'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin bitimine 3.5 saniye kala hücum eden Beşiktaş Icrypex, Ercan Osmani'nin dış atış isabetiyle skoru 88-89'a getirdi. Sürenin de sona ermesiyle, konuk ekibin teknik heyet ve oyuncuları parkede büyük sevinç yaşarken; mücadelenin hakemleri son pozisyonu yeniden izleme kararı aldı. Görüntülerden Osmani'nin yan çizgiye bastığı belirlenirken, basket iptal edilerek, hücum hakkı TOFAŞ Basketbol Takımı'na geçti ve Beşilktaş karşılaşmada 89-86 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu'na kural hatası başvurusunda bulunmuş ancak itiraz TBF tarafından reddedilmişti. TBF'nin ret kararını duyurmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Akatlar Spor Kompleksi önünde toplanarak bir açıklama yaptı. Taraftarlar, ING Basketbol Ligi'nin 25'inci haftasında oynanacak Beşiktaş Icrypex - Darüşşafaka Tekfen maçı öncesinde salona gelen siyah-beyazlı basketbolcuları ise tezahüratlarla karşıladı.

"FEDERASYONUN ALDIĞI BU SKANDAL KARARI KABUL ETMİYORUZ"

TBF tarafından alınan karar skandal olarak nitelendirilirken, şu ifadeler kullanıldı:

'Beşiktaş taraftarları ve dernekleri olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun almış olduğu kabul edilmesi mümkün olmayan skandal kararı protesto etmek için toplandık. Biz Beşiktaşlıyız. Armanın olduğu her yerde şerefimizle oynarız hakkımızla kazanırız. Hakkımız olmayanı talep etmez, imtiyaz beklemeyiz. Federasyonun aldığı bu skandal kararı kabul etmiyoruz. Evlatlarımızın hakkını yedirmeyiz, alın terleriyle oynatmayız. Hakemlerini korumak adına Beşiktaş camiasına haksızlık edilmesini kabul etmemizi kimse bizden beklemesin. Türk basketbol tarihine 'Kara Perşembe' olarak geçen bu rezalete imza atanlar, sporun evrensel değer ve ilkelerine ihanet etmiş, milyonların gözbebeği Beşiktaş'a açıkça cephe almıştır.?

"KENDİMİZ İÇİN OLDUĞU KADAR RAKİPLERİMİZ VE TÜRK SPORU İÇİN DE ADİL YÖNETİM BEKLİYORUZ"

Sadece kendi takımları için değil, rakipleri için de adil yönetim istediklerini ifade eden taraftarlar, şöyle konuştu:

"Kameralar karşısında yalandan adalet naraları atanlardan değiliz. İnsanları terör örgütüne üye olmakla da suçlamıyoruz. Kendimiz için olduğu kadar rakiplerimiz ve Türk sporu için de adil yönetim bekliyoruz. Rakibe verilmeyen penaltıyı da kabul etmiyoruz. Başakşehir ile oynadığımız maçta, tüm kamuoyunun penaltı dediği pozisyonda, VAR'dan çağrıldığı halde gitmeyen hakemi de tanıyor, biliyor ve yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz.?

"ALNIMIZIN TERİYLE OYNATMAYACAĞIZ"

Yarın Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde adil yönetim istediklerini dile getiren siyah-beyazlı taraftarlar, şunları deli getirdi:

'Güzide rakibimiz ile yarın oynayacağımız maçta herkesi adil olmaya davet ediyoruz. Alnımızın teriyle oynatmayacağız. Gerektiğinde başkanımızın sözünün gereğini yerine getirip taş üstünde taş bırakmayız. Beşiktaş, siyah-beyaz kardeşliğinde siyaset, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeden, insanların boynundaki siyah-beyaz bir kaşkol ile kimlik bulduğu, milyonlarca kardeşe sahip olduğu dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Herkesi bunun bilincinde olmaya davet ediyor, Türk sporunun her branşında hakemleri, federasyonları ve federasyon yöneticilerini adil olmaya davet ediyoruz. Beşiktaş'a cephe açanlar şunu unutmasın ki, Beşiktaş ağır taştır. Beşiktaş ile uğraşanların geçmişte olduğu gibi gelecekte de sonu hüsrandır. Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş.?

SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Beşiktaş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan TBF'nin kararına protesto - Son Dakika Spor


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