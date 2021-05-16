Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla - Son Dakika

Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla

16.05.2021 11:29
Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla, System.String[]

Bir son dakika haberine göre HACETTEP Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, besin alerjisinin sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyledi.

HACETTEP Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, besin alerjisinin sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Şekerel, "Yaklaşık 1000'in üzerinde besin alerjili hastamızı takip ettik uzun süredir. Sezaryen ile dünyaya gelen çocukların yüzde 10 ila 20'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gördük. ABD'de yapılan araştırmalarda sezaryen ile doğumun besin alerjisi gelişme riskini 3 kata kadar artırabileceğini gösterdi. Geçen yıl İsveç'te çalışma çıktı. Onlarda 1000 sezaryen ile doğumun yüzde 17'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gösteriyor" dedi.

Prof. Dr. Bülent Şekerel, DHA'ya yaptığı açıklamasında, besin alerjisinin özellikle yaşamın ilk yıllarında çok fazla gözüken bir durum olduğunu, bebeklerde bu durumun daha fazla görüldüğünü kaydetti. . Prof. Dr. Şekerel, bebeklerin büyüdükçe besin alerjisinden kurtulduklarını, ergenlik ve yetişkin çağında bu oranın yüzde 0.1 ile 5 arasında olduğunu belirterek, besin alerjisinin birçok nedeni olduğunu, bunlardan birinin de sezaryen ile doğum olduğunu söyledi.  Prof. Dr. Şekerel, şöyle konuştu:

"Besin alerjisinde en önemli risk faktörü ailede alerjik bünyenin olması. Bunun dışında modern yaşam, sezaryen ile doğum, çok fazla antibiyotik kullanma ve aşırı hijyenik ortamların yaratılması gibi çeşitli faktörler besin alerjisi gelişiminde problem yapar.  Hacettepe Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı, Türkiye'nin en fazla alerjik çocuklarını takip eden merkezi. Biz yaklaşık 1000'in üzerinde besin alerjili hastamızı takip ettik uzun süredir. Sezaryen ile dünyaya gelen çocukların yüzde 10 ila 20'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gördük. ABD'de yapılan araştırmalarda sezaryen ile doğumun besin alerjisi gelişme riskini 3 kata kadar artırabileceğini gösterdi. Geçen yıl İsveç'te bir çalışma çıktı. Onlarda 1000  sezaryen ile doğumun yüzde 17'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gösteriyor." .'SEZARYEN İLE BEBEK STERİL BİR ORTAMDA DOĞUYOR'Prof. Dr. Şekerel, vücudu korumak için bir bağışıklık sisteminin bulunduğunu, bu bağışıklık sisteminin zamanla kendini geliştirdiğini, , bu gelişme içinde birtakım koşulların olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi bağırsaklarda bakterilerin bulunması gerekiyor ve onların eğitiminde rol alıyor. Normal doğumda rahim kanalıyla çıktığı zaman bebek annesinden birtakım bakterilerle karşılaşılıyorlar. Sezaryen ile olduğu zaman çok steril bir ortamda doğuyor. Nitekim antibiyotikler de böyle. Bebeklere fazlaca antibiyotik verildiği zaman besin alerjisi gelişme riski artıyor. veya aşırı hijyenik olma çabası yada çok deterjan kullandığımızda çok kimyasal madde kullandığımızda bebeklerin floraları olumsuz etkileniyor ve besin alerjisi için zemin hazırlıyor. Besin alerjisi iyi yönetildiğinde çocuklara sorun olan bir tablo değildir. Elektrik gibidir. Dokunduğunuz  zaman çarpar dokunmadığınız zaman sağlıklı insandan hiçbir farkınız yoktur.  Annelerin moralleri bozmaması ve hekimleriyle uygun bir iş birliğine girmelerini istiyoruz."


Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla
Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Astım, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım         
11:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı         
11:35
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 12:09:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement